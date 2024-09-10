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Вугар Гусейнов: На ярмарке меда представлено около 120 тонн продукции

Вугар Гусейнов: На ярмарке меда представлено около 120 тонн продукции На 24-й Республиканская выставка-ярмарка продуктов пчеловодства в Баку выставлены на продажу около 120 тонн продукции.
АПК
10 сентября 2024 г. 11:10
Вугар Гусейнов: На ярмарке меда представлено около 120 тонн продукции

На 24-й Республиканской выставке-ярмарке продукции пчеловодства в Баку выставлены на продажу около 120 тонн продукции.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник отдела по связям с общественностью и информационному обеспечению Министерства сельского хозяйства Вугар Гусейнов.

По его словам, в ярмарке принимают участие 275 пчеловодов из 39 районов.

24-я Республиканская выставка-ярмарка продукции пчеловодства проходит в Баку 9-29 сентября. Мероприятие организовано совместно Министерством сельского хозяйства и общественным объединением "Ассоциация пчеловодов Азербайджана".

Ярмарка проходит в Наримановском районе столицы по адресу: улица Фатали хана Хойского, 5 (недалеко от станции метро “Гянджлик”).

За качеством меда, который продается на ярмарке, следит Агентство по безопасности пищевых продуктов.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоBakıdakı bal yarmarkasına 120 tona yaxın məhsul çıxarılıb

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