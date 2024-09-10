Вугар Гусейнов: На ярмарке меда представлено около 120 тонн продукции

На 24-й Республиканская выставка-ярмарка продуктов пчеловодства в Баку выставлены на продажу около 120 тонн продукции.

На 24-й Республиканской выставке-ярмарке продукции пчеловодства в Баку выставлены на продажу около 120 тонн продукции.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник отдела по связям с общественностью и информационному обеспечению Министерства сельского хозяйства Вугар Гусейнов.

По его словам, в ярмарке принимают участие 275 пчеловодов из 39 районов.

24-я Республиканская выставка-ярмарка продукции пчеловодства проходит в Баку 9-29 сентября. Мероприятие организовано совместно Министерством сельского хозяйства и общественным объединением "Ассоциация пчеловодов Азербайджана".

Ярмарка проходит в Наримановском районе столицы по адресу: улица Фатали хана Хойского, 5 (недалеко от станции метро “Гянджлик”).

За качеством меда, который продается на ярмарке, следит Агентство по безопасности пищевых продуктов.