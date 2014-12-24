Всемирный банк: В Азербайджане существует немало проблем в сельском хозяйстве

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Доля ВВП в сельскохозяйственном секторе Азербайджана составляет 5%, при этом 38% работающих граждан страны задействованы в данной сфере.

Как сообщает Report, об этом заявил менеджер по аграрным вопросам Всемирного банка Руфиз Чырагзаде, выступая на посвященном продвижению продовольственной безопасности мероприятии, организованном Международной финансовой корпорацией (IFC, группа Всемирного банка) и Конфедерацией предпринимателей Азербайджана.

По его словам, в данной области существует множество проблем: "В настоящее время процесс выхода фермеров на рынок слаб. Также вышли из строя ирригационные и дренажные системы, 50% из них полностью бездействуют. 275 тыс. га используемых в Азербайджане для сельского хозяйства земель подверглись засолению, в настоящее время 85% засоленных земель зависят от орошения".

Заявив о недостаточности кредитов, выделяемых коммерческими банками этой сфере, Р.Чырагзаде добавил, что большая их часть сконцентрировалась в Баку: "Лишь 4,7% кредитного портфеля банков относятся к сельскому хозяйству, а 87% совокупного кредитного портфеля сконцентрирована в Баку. Другая проблема связана с розничной торговлей. В настоящее время продовольственную безопасность и качество контролируют 6 групп. Всемирный банк выделяет Азербайджану кредиты с 90-х годов. В целом банк финансировал оросительные проекты на 170 млн. долларов, 6 из них уже реализованы".