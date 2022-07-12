Восемь иностранных судов прибыли в порты Украины за зерном

В украинские порты прибыли восемь иностранных судов с целью перевозки зерна через канал Дунай — Черное море.

В украинские порты прибыли восемь иностранных судов с целью перевозки зерна через канал Дунай — Черное море.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Военно-морских сил (ВМС) ВС Украины.

"По обращению Министерства инфраструктуры Украины, Военно-морские силы ВС страны присоединились к организации обеспечения перевозок гражданскими судами агропродукции через устье Быстрое судового хода реки Дунай-Черное море… Первые восемь иностранных судов уже прибыли в порты Украины", — говорится в пресс-релизе ВМС.