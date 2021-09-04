Виктор Бойков: ЕС заинтересован в экспорте азербайджанской продукции

Европейский Союз заинтересован в экспорте азербайджанской продукции.

Европейский Союз заинтересован в экспорте азербайджанской продукции.

Как передает Report, об этом руководитель отдела сотрудничества Евросоюза Виктор Бойков сказал журналистам во время выступления на Фестивале традиционной кухни в Шеки.

По его словам, ЕС подписал с Азербайджаном шесть грантовых проектов в агарной сфере: "Сюда входят проекты стоимостью от 400 тыс. миллионов долларов США до 1,4 млн долларов США".

Говоря об устойчивости проектов с Азербайджаном по содействию агротуризму, В.Бойков отметил, что это зависит от азербайджанской стороны: "Если у вас сельское хозяйство будет развиваться и дальше, надеюсь, и мы продолжим реализацию проектов".

В.Бойков отметил, что проекты ЕС реализуются на основе 7-летней рамочной программы. "Мы сейчас завершаем один проект и приступаем к другому. Следующий этап будет связан с инвестициями", -сказал он.

Сегодня в Шеки в рамках проекта "Поощрение агротуризма, агробизнеса и производства пищевой продукции посредством консультационных услуг, создание и развитие новых цепочек ценностей" проходит Фестиваль традиционной кухни. Проект, финансируемый Евросоюзом, реализуется Центром экономического и социального развития, Центром социально-экономических инноваций "Улучай" и Центром экономического развития Болгарии.