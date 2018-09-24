Вице-премьер: Правительство Азербайджана придает большое значение развитию сельского хозяйства

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Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ "Азербайджан трепетно относится к целям устойчивого развития".

Как сообщает Report, об этом вице-премьер Али Ахмедов заявил на национальном семинаре, организованном Национальным координационным советом по устойчивому развитию Азербайджана и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО).

По его словам, развитие сельского хозяйства является одним из основных факторов, влияющих на устойчивое развитие:

"Правительство Азербайджана придает большое значение развитию сельского хозяйства. Так, 47% населения страны проживает в сельской местности. Сельское хозяйство играет особую роль в формировании национального продукта в экономике Азербайджана. Цели устойчивого развития предполагают решение ряда задач. Развитие сельского хозяйства является одной из важнейших задач для улучшения условий жизни населения. В этих целях правительство Азербайджана активно участвует во всех глобальных проектах", - сказал он.