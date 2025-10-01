Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    ВБ планирует аграрный проект в Азербайджане с акцентом на пользователей

    АПК
    • 01 октября, 2025
    • 13:54
    ВБ планирует аграрный проект в Азербайджане с акцентом на пользователей

    Всемирный банк (ВБ) рассматривает возможность запуска проекта в аграрном секторе Азербайджана, который будет ориентирован на потребности пользователей и развитие необходимых компетенций для работы с современными технологиями.

    Как сообщает Report, об этом заявила страновой менеджер ВБ по Азербайджану Штефани Штальмайстер (Stefanie Stallmeister) в третий день Бакинской недели климатических действий (BCAW2025).

    Она подчеркнула, что особое значение в управлении водными ресурсами и сельским хозяйством имеют спутниковое картографирование и инструменты, основанные на данных, выделив три ключевые ценности их применения: "Первая - это расширенные возможности мониторинга и принятия решений. Эти спутниковые технологии позволяют нам получать непрерывные, надежные и последовательные данные о доступности и качестве воды. Вторая ценность заключается в повышении прозрачности и справедливости. Данные нейтральны и одинаково доступны на всех границах, что позволяет обеспечивать справедливое распределение и мониторинг водных ресурсов. И третья, заключительная ценность - это экономическая эффективность. Спутниковый мониторинг способен частично заменить дорогостоящие наземные системы, при этом должен сочетаться с ними для точности и калибровки".

    По словам Ш.Штальмайстер, для интеграции этих технологий в национальные системы необходимо учитывать несколько условий:

    "Во-первых, надо убедиться, что существует институциональная согласованность. Нужно обеспечить взаимодействие различных систем в разных министерствах, а также доступ к информации. Второе условие - доступность данных, поскольку сила информации проявляется только тогда, когда она используется и распространяется.

    Третье - необходимость калибровки и проверки данных, то есть сочетание спутниковых и наземных наблюдений. И четвертый важный момент при интеграции в национальные системы - это индивидуальные решения. Каждая страна, каждая ситуация уникальна, и это имеет решающее значение".

    Страновой менеджер выразила надежду, что совместно с Минсельхозом Азербайджана будет реализован ирригационный проект, основанный на пользовательском подходе.

    "Важно, чтобы фермеры и специалисты умели работать с системой и правильно интерпретировать данные. Поэтому развитие компетенций будет ключевым элементом нашего сотрудничества", - подчеркнула она.

    Ш.Штальмайстер добавила, что Всемирный банк намерен продолжить сотрудничество с местными институтами, предлагая как финансовую, так и техническую поддержку для внедрения инновационных решений.

