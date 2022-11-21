Вахид Гаджиев: Обеспечена занятость большинства жителей села Агалы

В "умном селе" в Агалы при поддержке Министерства экономики создана производственная зона, обеспечена занятость большинства трудоспособных лиц.

В "умном селе" в Агалы при поддержке Министерства экономики создана производственная зона, обеспечена занятость большинства трудоспособных лиц.

Как сообщает Report, об этом спецпредставитель президента в Зангиланском районе Вахид Гаджиев сказал на проходящей в Баку международной конференции на тему "Инновационный подход к развитию городов и сельской местности: умные города и села".

Он отметил, что в "умном селе" в целом планируется построить 210 домов: "Строительство 87 домов уже завершено, строительство 113 домов продолжается. В декабре будет переселена очередная группа граждан".

По его словам, сейчас в Агалы самая низкая скорость интернета составляет 100 Мбит/с, временами скорость доходит до 400 Мбит/с.

"В Агалы часто проходят акции по посадке деревьев, до сих пор на территории села посажено 10 тыс. деревьев", - добавил В.Гаджиев.