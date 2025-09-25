Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    В Забухе начался прием заявок от жителей на аренду сельхозугодий

    • 25 сентября, 2025
    • 13:02
    В Забухе начался прием заявок от жителей на аренду сельхозугодий

    С сегодняшнего дня жители села Забух Лачынского района могут подать электронные заявки на аренду сельхозугодий для посевов.

    Как сообщает Report, прием заявок проводится через Электронную систему сельского хозяйства (eagro.az) и продлится до 25 октября.

    Земли площадью от 5 га будут предоставлены на льготных условиях согласно правилам, утвержденным постановлением Кабинета министров. Поля предназначены для выращивания пшеницы, ячменя, нута, картофеля и кормовых растений.

    Заключение договоров аренды и ознакомление с территориями состоится в конце октября – начале ноября. Срок аренды составит два года с возможностью продления.

