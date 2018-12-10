В ввезенных из Азербайджана в Россию помидорах обнаружили томатную моль

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Сотрудники российского регионального Россельхознадзора при досмотре поступивших из Азербайджана томатов-черри выявили, что продукция заражена южноамериканской томатной молью.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, такой случай специалистами был зафиксирован на территории Томской области впервые.

"Впервые в Томской области выявлена южноамериканская томатная моль в томатах. Она была найдена сотрудниками управления Россельхознадзора при осуществлении досмотра поступившей из Азербайджанской Республики продукции. Согласно заключению Томского филиала ФГБУ ВНИИКР, в указанной продукции были обнаружены жизнеспособные личинки", - сообщает ведомство.

По информации специалистов, южноамериканская томатная моль поражает в основном именно томаты. Поврежденные плоды непригодны к продаже и потреблению.

Продукция в количестве 120 килограммов была уничтожена на полигоне твердых бытовых отходов.