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В "Умном саду" в Азербайджане используются солнечные панели

​В "Умном саду" в Азербайджане используются солнечные панели

Впервые в Губинском районе Азербайджана реализуется проект "Умный сад" Научно-исследовательского Института плодоводства и чаеводства, созданный с применением современных технологий в Губе.

Как сообщили Report в Министерстве сельского хозяйства, министр Инам Керимов ознакомился с работами в рамках проекта.

Работы по выращиванию фруктовых деревьев полностью автоматизированы, внедрено компьютерное управление. Здесь выращиваются яблони, груши, айва, персики, вишня и прочие виды деревьев. Среди нововведений следует отметить работу субартезианских скважин на электричестве, получаемом от солнечных панелей.

В "Умном саду" также создана система покрытия от солнца, града и мороза, установлена центральная система предупреждения. Через эту систему осуществляется контроль за процессом развития плодовых растений. Информация о потребности деревьев в воде, удобрениях, а также о вредителях и болезнях передается в центральную систему.

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