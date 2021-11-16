В Тель-Авиве состоялся израильско-азербайджанский сельскохозяйственный бизнес-форум

В Тель-Авиве состоялся Израильско-Азербайджанский сельскохозяйственный бизнес-форум.

В Тель-Авиве состоялся израильско-азербайджанский сельскохозяйственный бизнес-форум.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерством сельского хозяйства.

В мероприятии, организованном Минсельхозом Азербайджана, Министерством сельского хозяйства и развития сельских районов Израиля, Израильским институтом экспорта, приняли участие представители соответствующих ведомств из обеих стран, руководители компаний, специализирующихся на сельском хозяйстве.

Выступая на церемонии открытия бизнес-форума, министр Инам Керимов отметил, что проводимое мероприятие свидетельствует о развитии общих деловых интересов и отношений на высоком уровне между Азербайджаном и Израилем. Форум создает хорошие возможности для обмена передовым опытом бизнес-сектора в области сельского хозяйства и дальнейшего развития существующего партнерства: «Представители компаний обеих стран, специализирующихся в аграрной сфере, максимально воспользуются возможностью провести двусторонние встречи для дальнейшего развития сотрудничества. Экономика Азербайджана стремительно развивается и основными целями в аграрной сфере являются защита окружающей среды, продовольственная безопасность, рост экспорта сельскохозяйственной продукции и создание устойчивого сельского хозяйства, уравновешивающего социальную ответственность».



Инам Керимов напомнил, что в 2020 году Азербайджан освободил свои земли от оккупации: «Наша главная цель на ближайшие годы - восстановить и реконструировать освобожденных от оккупации территорий и их интеграция в цепочку создания стоимости. Эти территории обладают обширным сельскохозяйственным потенциалом и объявлены «зонами зеленой энергии». Развитие деревень и городов в этих районах будет основано на концепции «умный город» и «умная деревня». Учитывая это, израильские компании могут поделиться своими лучшими технологиями и опытом с азербайджанскими компаниями».



Выступая на бизнес-форуме, министр сельского хозяйства и развития сельских районов Израиля Одед Форер отметил, что отношения с Азербайджаном находятся на высоком уровне и есть большой потенциал для развития взаимного сотрудничества. Подчеркнув, что его страна сотрудничает с Азербайджаном во многих сферах, министр отметил, что есть возможности для дальнейшего расширения сотрудничества, в частности, в сфере сельского хозяйства.

По его словам, Израиль особенно заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в области подготовки специалистов в аграрной сфере, обмена опытом, трансфера современных технологий, аграрных исследований: «Одна из важнейших ролей в развитии сотрудничества ложится на бизнес-учреждения, и сотрудничество компаний, специализирующихся в сельском хозяйстве, в конечном итоге расширяет возможности сотрудничества между странами в сельскохозяйственном секторе. Азербайджан и Израиль должны стремиться к увеличению взаимного торгового оборота. Основная ответственность в этой сфере также лежит на крупных компаниях. Надеюсь, что личные встречи и обмен мнениями между израильскими и азербайджанскими бизнесменами в рамках бизнес-форума окажут положительное влияние на дальнейшее развитие сотрудничества между двумя странами».



Затем на бизнес-форуме состоялись презентации, посвященные сельскохозяйственному потенциалу Азербайджана и Израиля.



Форум продолжился двусторонними встречами азербайджанских и израильских бизнесменов. Представители азербайджанских компаний обменялись с израильскими коллегами мнениями по различным направлениям аграрной сферы, оценили перспективы развития сотрудничества.