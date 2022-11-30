В Шамкире прошел фестиваль аграрных инноваций

Фестиваль аграрных инноваций прошел в Шамкирском районе при организации Аграрного инновационного центра при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана.

Фестиваль аграрных инноваций прошел в Шамкирском районе при организации Аграрного инновационного центра при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, мероприятие было организовано на территории ООО "Шамкирский агропарк".

На фестивале были продемонстрированы различные сельскохозяйственные беспилотные летательные аппараты, посевной материал, полученный на основе современных технологий, образцы фруктов и овощей, выращенные по новым методикам, продукты переработки винограда, новые технологии, применяемые при выращивании хлопка, современные ирригационные системы и водяные насосы, работающие на альтернативных источниках энергии и многие другие сельскохозяйственные технологии.