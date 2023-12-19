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В Россию ввезли первую партию яиц из Азербайджана

В Россию ввезли первую партию яиц из Азербайджана Первая партия пищевого яйца из Азербайджана ввезена в Россию в количестве 612 тыс. штук.
АПК
19 декабря 2023 г. 21:11
В Россию ввезли первую партию яиц из Азербайджана

Первая партия пищевого яйца из Азербайджана ввезена в Россию в количестве 612 тыс. штук.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

"19 декабря через пункт пропуска "Яраг - Казмаляр" ввезена первая партия пищевого яйца из Азербайджана в количестве 36 тонн (612 тыс. штук) для дальнейшей реализации на территории России", - говорится в сообщении.

Решение об открытии российского рынка для поставок пищевого яйца из Азербайджана было принято в ноябре этого года по результатам переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта и председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгара Тахмазли в рамках визита главы российского ведомства в республику, напомнили в Россельхознадзоре.

В России в последние месяцы наблюдается рост цен на куриные яйца. По данным Росстата, в ноябре яйца подорожали на 15,07% относительно октября, а с начала года стоимость куриных яиц увеличилась на 36,54%.

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