В результате авиаударов ВВС Ирака по позициям исламистов убиты 26 боевиков

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ В результате авиаударов истребителей ВВС Ирака по позициям группировки "Исламское государство" (ИГ) в западной провинции Анбар уничтожены 26 террористов. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом иранскому агентству Fars сообщил командующий операциями по освобождению провинции Насер аль-Ганнам.

"По меньшей мере 26 террористов были убиты в результате ударов иракских истребителей по позициям ИГ в районе города Хадита в провинции Анбар", - сказал командующий. Авиаудары совершаются в рамках операций иракских вооруженных сил по освобождению региона.