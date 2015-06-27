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    В результате авиаударов ВВС Ирака по позициям исламистов убиты 26 боевиков

    Операция вооруженных сил проходила в провинции Анбар

    Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ В результате авиаударов истребителей ВВС Ирака по позициям группировки "Исламское государство" (ИГ) в западной провинции Анбар уничтожены 26 террористов. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом иранскому агентству Fars сообщил командующий операциями по освобождению провинции Насер аль-Ганнам.

    "По меньшей мере 26 террористов были убиты в результате ударов иракских истребителей по позициям ИГ в районе города Хадита в провинции Анбар", - сказал командующий. Авиаудары совершаются в рамках операций иракских вооруженных сил по освобождению региона.

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