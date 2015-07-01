​В регионах начали деятельность новые структурные подразделения ОАО "Агролизинг"

1 июля, 2015 12:48

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ В регионах Азербайджана начали деятельность 12 подразделений региональных представительств ОАО "Агролизинг". Об этом заявил Report глава пресс-службы министерства сельского хозяйства Муртузали Гаджиев. Главной целью создания подразделений является укрепление сферы оказываемых фермерам услуг и повышение эффективности фермерских хозяйств. М.Гаджиев отметил, новые структурные подразделения находятся под серьезным контролем руководства.