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    ​В регионах начали деятельность новые структурные подразделения ОАО "Агролизинг"

    Они призваны повысить эффективность фермерских хозяйств

    Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ В регионах Азербайджана начали деятельность 12 подразделений региональных представительств ОАО "Агролизинг". Об этом заявил Report глава пресс-службы министерства сельского хозяйства Муртузали Гаджиев.

    Главной целью создания подразделений является укрепление сферы оказываемых фермерам услуг и повышение эффективности фермерских хозяйств.

    М.Гаджиев отметил, новые структурные подразделения находятся под серьезным контролем руководства. 

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