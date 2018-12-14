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    В регионах Азербайджана пройдут встречи в рамках AMAL

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Государственная служба управления сельскохозяйственными проектами и кредитами со следующей недели начнет встречи в регионах страны в рамках проекта по увеличению занятости в аграрном секторе (AMAL).

    Как сообщает Report, об этом заявил глава организации Мирза Алиев.

    По его словам, первые встречи пройдут в Исмаиллинском и Шемахинском районах: "Мы проведем встречи еще в 2-3 районах до конца года".

    Он также отметил, что проблем с финансированием проекта не возникнет.

    Презентация AMAL состоялась в октябре этого года. В данный проект будет инвестировано 2 млн манатов до конца 2020 года.

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