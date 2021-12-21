В Перми появится логистический центр для овощей из Азербайджана

Власти Перми намерены организовать прямую ускоренную доставку овощей и фруктов из Азербайджана железнодорожным транспортом.

Власти Перми намерены организовать прямую ускоренную доставку овощей и фруктов из Азербайджана железнодорожным транспортом.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", в столице региона планируется также построить логистический центр, где будут храниться эти товары.

Площадка под него и потенциальные инвесторы проекта пока не определены. Эксперты затрудняются оценить объем инвестиций в строительство центра, поясняя, что он будет зависеть от планируемого объема поставок.

Недавно делегация Пермского края посетила Баку с рабочим визитом, во время которого стороны обсудили возможности для сотрудничества. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, одним из его направлений станет реализация проекта «Агроэкспресс».

«Агроэкспресс» — совместный сервис АО «РЖД Логистика» и АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) по доставке товаров агропромышленного комплекса с помощью ускоренных контейнерных поездов, который был запущен в 2019 году. В ноябре к проекту присоединился Азербайджан, подписав с Россией стратегические документы о развитии транспортно-логистических коридоров. В ряде субъектов РФ должны быть сформированы контейнерные хабы с упрощенными таможенными и фитосанитарными процедурами для формирования как отгрузки, так и приема грузов по маршруту Россия — Узбекистан — Азербайджан. Пермский край определен одной из пилотных площадок.

В Азербайджан может экспортироваться продукция лесоперерабатывающей, машиностроительной и химической отраслей, удобрения, пластик, упаковочные материалы и прочая продукция. Импортировать планируется, прежде всего, овощи и фрукты.