В освобожденных районах Азербайджана пройдут новрузовские ярмарки

В Азербайджане в связи с праздником Новруз с 13 по 17 марта пройдут ярмарки "От села к городу", включая выездные в освобожденных Джебраильском и Зангиланском районах.

Как сообщает Report, их организует ОАО "Аграрные закупки и снабжение".

Ярмарки будут действовать на 12 площадках в Баку и регионах. В столице они разместятся возле станций метро "Ахмедлы", "Нефтчиляр", "Нариман Нариманов", "Азадлыг проспекти", "Эльмляр Академиясы" а также недалеко от станции "Гянджлик" по адресу: улица Фатали хан Хойского, 5.

В ярмарках примут участие 146 фермеров из 25 районов страны, которые представят около 145 видов сельскохозяйственной и продовольственной продукции.

Выездные ярмарки планируется провести 16 марта в селе Хоровлу Джебраильского района и 17 марта в селе Агалы Зангиланского района.