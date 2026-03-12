Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    В освобожденных районах Азербайджана пройдут новрузовские ярмарки

    АПК
    • 12 марта, 2026
    • 14:16
    В освобожденных районах Азербайджана пройдут новрузовские ярмарки

    В Азербайджане в связи с праздником Новруз с 13 по 17 марта пройдут ярмарки "От села к городу", включая выездные в освобожденных Джебраильском и Зангиланском районах.

    Как сообщает Report, их организует ОАО "Аграрные закупки и снабжение".

    Ярмарки будут действовать на 12 площадках в Баку и регионах. В столице они разместятся возле станций метро "Ахмедлы", "Нефтчиляр", "Нариман Нариманов", "Азадлыг проспекти", "Эльмляр Академиясы" а также недалеко от станции "Гянджлик" по адресу: улица Фатали хан Хойского, 5.

    В ярмарках примут участие 146 фермеров из 25 районов страны, которые представят около 145 видов сельскохозяйственной и продовольственной продукции.

    Выездные ярмарки планируется провести 16 марта в селе Хоровлу Джебраильского района и 17 марта в селе Агалы Зангиланского района.

    Праздник Новруз
    Azad olunmuş ərazilərdə "Kənddən Şəhərə" Novruz yarmarkası təşkil ediləcək
    Ты - Король

    Последние новости

    14:29

    Сильвана Кох-Мерин: Стратегическое значение Азербайджана на международной арене растет

    Внешняя политика
    14:25

    Шарль Мишель: Мирные инициативы Баку и Еревана положительно сказываются на регионе

    Другие
    14:20

    Пашинян обвинил Армянскую церковь в попытке разжечь войну с Азербайджаном

    В регионе
    14:18

    ЕАБР озвучил данные об инвестиционных потоках между Азербайджаном и Турцией

    Энергетика
    14:16

    В освобожденных районах Азербайджана пройдут новрузовские ярмарки

    АПК
    14:15

    Альфред Гузенбауэр: Евросоюз сталкивается с внутренними и внешними давлениями

    Другие страны
    14:09

    Артис Пабрикс: Бакинский форум помогает искать решения глобальных проблем

    Внешняя политика
    14:05

    Зеленский рассказал о задержке подписания дронового соглашения с США

    Другие страны
    14:02

    МЭА понизило прогноз мирового роста спроса и добычи нефти

    Энергетика
    Лента новостей