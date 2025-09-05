В Новханы задержаны лица, занимающиеся незаконной ловлей рыбы
АПК
- 05 сентября, 2025
- 16:41
В Новханы выявлены лица, занимавшиеся незаконным выловом рыбы без рыболовного билета.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, представители Центра рыболовства и аквакультуры совместно с сотрудниками следственно-оперативного отдела Управления полиции на водном транспорте провели рейд на территории массива "Новханы баглары" в Абшеронском районе.
В отношении нарушителей приняты меры в соответствии с законодательством.
У них изъяты 90 карпов и 3 леща, пойманные с помощью синтетической сети, а также запрещенные к использованию орудия лова.
Последние новости
17:16
Цена нефти Brent на ICE опустилась ниже $66 за баррель впервые с 20 августаЭнергетика
17:15
МИД Украины: Требования России о гарантиях безопасности абсурдныДругие страны
17:14
Азербайджан и Венгрия подписали три документа по итогам заседания межправкомиссииБизнес
17:12
Каллас обсудила с Аракчи доступ МАГАТЭ к иранским ядерным объектам и отношения с ЕСДругие страны
17:10
Сахиль Бабаев: Новые транспортные коридоры в регионе позволят расширить сотрудничество с ВенгриейБизнес
17:03
ADSEA: За ненадлежащее управление сточными водами будет налагаться штраф до 12 500 манатовИнфраструктура
16:50
В турецкой Бурсе вспыхнул лесной пожарВ регионе
16:41
В Новханы задержаны лица, занимающиеся незаконной ловлей рыбыАПК
16:36