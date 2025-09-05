Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL

    В Новханы задержаны лица, занимающиеся незаконной ловлей рыбы

    АПК
    • 05 сентября, 2025
    • 16:41
    В Новханы задержаны лица, занимающиеся незаконной ловлей рыбы

    В Новханы выявлены лица, занимавшиеся незаконным выловом рыбы без рыболовного билета.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, представители Центра рыболовства и аквакультуры совместно с сотрудниками следственно-оперативного отдела Управления полиции на водном транспорте провели рейд на территории массива "Новханы баглары" в Абшеронском районе.

    В отношении нарушителей приняты меры в соответствии с законодательством.

    У них изъяты 90 карпов и 3 леща, пойманные с помощью синтетической сети, а также запрещенные к использованию орудия лова.

    Новханы рыболовство незаконный вылов штраф
    Novxanıda qanunsuz balıq ovu ilə bağlı reydlərin nəticəsi açıqlanıb

    Последние новости

    17:16

    Цена нефти Brent на ICE опустилась ниже $66 за баррель впервые с 20 августа

    Энергетика
    17:15

    МИД Украины: Требования России о гарантиях безопасности абсурдны

    Другие страны
    17:14

    Азербайджан и Венгрия подписали три документа по итогам заседания межправкомиссии

    Бизнес
    17:12

    Каллас обсудила с Аракчи доступ МАГАТЭ к иранским ядерным объектам и отношения с ЕС

    Другие страны
    17:10

    Сахиль Бабаев: Новые транспортные коридоры в регионе позволят расширить сотрудничество с Венгрией

    Бизнес
    17:03

    ADSEA: За ненадлежащее управление сточными водами будет налагаться штраф до 12 500 манатов

    Инфраструктура
    16:50

    В турецкой Бурсе вспыхнул лесной пожар

    В регионе
    16:41

    В Новханы задержаны лица, занимающиеся незаконной ловлей рыбы

    АПК
    16:36

    Посольство Украины в Азербайджане поблагодарило за помощь детям ко Дню благотворительности

    Социальная защита
    Лента новостей