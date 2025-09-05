В Новханы задержаны лица, занимающиеся незаконной ловлей рыбы

В Новханы выявлены лица, занимавшиеся незаконным выловом рыбы без рыболовного билета.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, представители Центра рыболовства и аквакультуры совместно с сотрудниками следственно-оперативного отдела Управления полиции на водном транспорте провели рейд на территории массива "Новханы баглары" в Абшеронском районе.

В отношении нарушителей приняты меры в соответствии с законодательством.

У них изъяты 90 карпов и 3 леща, пойманные с помощью синтетической сети, а также запрещенные к использованию орудия лова.