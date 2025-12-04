Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В Нефтчале прошел дебютный Рыбный фестиваль

    АПК
    • 04 декабря, 2025
    • 12:37
    В Нефтчалинском районе Азербайджана впервые состоялся Рыбный фестиваль.

    Как сообщает аранское бюро Report, мероприятие было организовано Исполнительной властью Нефтчалинского района, Центром аграрных инноваций и Центром рыболовства и аквакультуры при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана.

    Главная цель фестиваля - демонстрация растущего туристического потенциала региона, сохранение многовековых рыболовных традиций Нефтчалы и создание красочных возможностей для отдыха на природе как местным жителям, так и гостям района.

    На выставке-ярмарке в Парково-бульварном комплексе были представлены различные виды свежей и копченой рыбы, а также особые блюда из рыбных продуктов.

    В рамках фестиваля большой интерес вызвали соревнования по рыбной ловле на реке Кура, водные прогулки и выпуск осетровых рыб в реку.

    Мероприятие продолжилось концертными программами и интерактивными шоу.

