В Нахчыване, Шаруре и Джульфе будут созданы Государственные центры аграрного развития

В Нахчыванской Автономной Республике будут созданы "Предприятие сельскохозяйственного производства, снабжения и поставок", "Центр аграрных услуг" министерства сельского хозяйства, а в Нахчыване, Шаруре и Джульфе - Государственные центры аграрного развития

В Нахчыванской Автономной Республике будут созданы "Предприятие сельскохозяйственного производства, снабжения и поставок", "Центр аграрных услуг" министерства сельского хозяйства, а в Нахчыване, Шаруре и Джульфе - Государственные центры аграрного развития. Государственная ветеринарная служба автономной республики войдет в структуру министерства.

Как сообщает местное бюро Report, об этом заместитель министра, и.о. министра Хаяла Дадашова сказала журналистам.

Она отметила, что после создания Государственных центров аграрного развития будет налажена координация между министерством и фермерами, семейными фермерскими хозяйствами, предпринимателями, работающими в сельскохозяйственном секторе. Недавно созданное юридическое лицо публичного права Orqanik Naxçıvan будет работать в направлении приема органических продуктов от населения Нахчывана, их упаковки и реализации внутри и за пределами страны.