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В Нахчыване пройдет фестиваль аграрных инноваций

В Нахчыване пройдет фестиваль аграрных инноваций Министерство сельского хозяйства проведет в этом году фестиваль аграрных инноваций в Нахчыване.
АПК
15 мая 2023 г. 11:49
В Нахчыване пройдет фестиваль аграрных инноваций

Министерство сельского хозяйства проведет в этом году фестиваль аграрных инноваций в Нахчыване.

Как сообщает Report, об этом сказал завсектором министерства Тогрул Гафарбейли.

"Центр аграрных инноваций министерства постоянно проводит в регионах фестивали. Эти фестивали нацелены на пропаганду и продвижение аграрных инноваций, расширение деловых связей между фермерами и предпринимателями. На фестивалях местные компании представляют инновационные продукты и технологии, такие как инновационные методы орошения, многоцелевые дроны, новые средства борьбы с вредителями, альтернативные источники энергии для сельского хозяйства, а также инновационные высокоурожайные кормовые культуры", - отметил Т.Гафарбейли.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda aqrar innovasiya festivalı keçiriləcək

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