В Нахчыване пройдет фестиваль аграрных инноваций

Министерство сельского хозяйства проведет в этом году фестиваль аграрных инноваций в Нахчыване.

Министерство сельского хозяйства проведет в этом году фестиваль аграрных инноваций в Нахчыване.

Как сообщает Report, об этом сказал завсектором министерства Тогрул Гафарбейли.

"Центр аграрных инноваций министерства постоянно проводит в регионах фестивали. Эти фестивали нацелены на пропаганду и продвижение аграрных инноваций, расширение деловых связей между фермерами и предпринимателями. На фестивалях местные компании представляют инновационные продукты и технологии, такие как инновационные методы орошения, многоцелевые дроны, новые средства борьбы с вредителями, альтернативные источники энергии для сельского хозяйства, а также инновационные высокоурожайные кормовые культуры", - отметил Т.Гафарбейли.