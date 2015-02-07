​В Мюнхене состоялась встреча президентов Азербайджана и Афганистана

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Мюнхене состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Исламской Республики Афганистан Мохаммада Ашрафа Гани.

Как сообщает Report, на встрече было отмечено успешное развитие двусторонних связей между Азербайджаном и Афганистаном. Подчеркнуто, что наши страны осуществляют взаимовыгодный обмен опытом.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о реализации проектов в сфере строительства, транспорта, сельского хозяйства, грузоперевозок, инвестирования и других областях, возможностях расширения сотрудничества, направленного на организацию тренингов.

