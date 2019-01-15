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    V Азербайджанская международная конференция по пчеловодству пройдет в Баку

    Ученые из Германии, Турции, России, Украины и Грузии поделятся своим опытом с местными пчеловодами

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ V Международная конференция по пчеловодству пройдет в Баку 26-27 января.

    Об этом сообщили Report в министерстве сельского хозяйства.

    Основная цель мероприятия - предотвращение заболевания пчел, повышение продуктивности в пчеловодстве и изучение путей вывода пчеловодами своей продукции на местный и зарубежный рынки.

    Ученые из Германии, Турции, России, Украины и Грузии поделятся своим опытом с местными пчеловодами.

    В мероприятии также примут участие представители соответствующих государственных органов, общественных объединений и бизнесмены.

    Более подробную информацию можно найти на сайте www.konfransari.com.

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