V Азербайджанская международная конференция по пчеловодству пройдет в Баку

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ V Международная конференция по пчеловодству пройдет в Баку 26-27 января.
Об этом сообщили Report в министерстве сельского хозяйства.
Основная цель мероприятия - предотвращение заболевания пчел, повышение продуктивности в пчеловодстве и изучение путей вывода пчеловодами своей продукции на местный и зарубежный рынки.
Ученые из Германии, Турции, России, Украины и Грузии поделятся своим опытом с местными пчеловодами.
В мероприятии также примут участие представители соответствующих государственных органов, общественных объединений и бизнесмены.
Более подробную информацию можно найти на сайте www.konfransari.com.
Aynur BayramovaАвтор новости