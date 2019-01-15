V Азербайджанская международная конференция по пчеловодству пройдет в Баку

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ V Международная конференция по пчеловодству пройдет в Баку 26-27 января.

Об этом сообщили Report в министерстве сельского хозяйства.

Основная цель мероприятия - предотвращение заболевания пчел, повышение продуктивности в пчеловодстве и изучение путей вывода пчеловодами своей продукции на местный и зарубежный рынки.

Ученые из Германии, Турции, России, Украины и Грузии поделятся своим опытом с местными пчеловодами.

В мероприятии также примут участие представители соответствующих государственных органов, общественных объединений и бизнесмены.

Более подробную информацию можно найти на сайте www.konfransari.com.