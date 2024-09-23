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В Масаллы и Нефтчале прошли очередные выставки-ярмарки семян 

В Масаллы и Нефтчале прошли очередные выставки-ярмарки семян  В Масаллинском и Нефтчалинском районах прошли очередные выставки-ярмарки семян и Фестиваль аграрного бизнеса, организованные Центром аграрных инноваций Министерства сельского хозяйства.
АПК
23 сентября 2024 г. 18:08
В Масаллы и Нефтчале прошли очередные выставки-ярмарки семян 

В Масаллинском и Нефтчалинском районах прошли очередные выставки-ярмарки семян и Фестиваль аграрного бизнеса, организованные Центром аграрных инноваций Министерства сельского хозяйства.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, основной целью проведения ярмарок в различных регионах является формирование рынка семян, проведение деловых эффективных встреч, а также обеспечение доступности сертифицированных семян для фермеров и возможности ознакомиться с инновациями в данной сфере.

На семенной выставке-ярмарке представлены высокорепродукционные, сертифицированные семена для посева осенних зерновых культур.

В Масаллинском районе в рамках выставки-ярмарки семян прошел также II Форум семеноводов республики.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMasallı və Neftçalada növbəti toxum sərgi-satış yarmarkaları keçirilib

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