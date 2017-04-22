В Исмаиллы массово гибнет крупный и мелкий рогатый скот - ФОТО

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Исмаилли. 22 апреля. REPORT.AZ/ В Исмаиллинском районе зарегистрированы случаи массовой гибели крупного и мелкого рогатого скота.

Как передает ширванское бюро Report, около 15 голов крупного и мелкого рогатого скота, принадлежащих жителям села Губахалили, массово погибло по неизвестной причине.

По словам жителей села Орхана Мехдиева и Магсуда Бабаева, рост случаев массовой гибели животных свидетельствует о наличии какой-то инфекционной болезни. Жители села также отметили, что случаи гибели чаще всего встречаются у недавно рожденных животных.

Начальник ветеринарной службы Исмаиллинского района Барат Шихалиев сообщил местному бюро Report, что искать причины гибели животных в инфекционной болезни нельзя: "В Исмаиллинском районе в список внесено 51 624 голов крупного,180 455 голов мелкого рогатого скота,1 586 однокопытных животных. Для предотвращения инфекционирования государством выдаются бесплатные вакцины, которыми прививаются животные. Искать причины имевших место на территории района случаев гибели животных в инфекционных заболеваниях нельзя, потому что все животные в районе привиты против инфекционных заболеваний. Однако сотрудниками ветеринарной службы у погибших животных взяты образцы и направлены в Государственную ветеринарную службу при министерстве сельского хозяйства. После расследования станет понятно, по какой причине происходит гибель животных".