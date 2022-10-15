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В Имишли прошел фестиваль аграрных инноваций

В Имишли прошел фестиваль аграрных инноваций Центр аграрных инноваций Министерства сельского хозяйства Азербайджана провел в Имишлинском районе фестиваль аграрных инноваций для производителей сельхозпродукций.
АПК
15 октября 2022 г. 10:44
В Имишли прошел фестиваль аграрных инноваций

Центр аграрных инноваций Министерства сельского хозяйства Азербайджана провел в Имишлинском районе фестиваль аграрных инноваций для производителей сельхозпродукций.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, научно-исследовательские институты Минсельхоза, подведомственные учреждения, ряд отечественных и зарубежных компаний, действующих в аграрной сфере, продемонстрировали в рамках фестиваля свои продукции, инновационные оборудования и технологии.

Фестиваль, организованный в новом формате, состоял из нескольких секций, в том числе для выставок и демонстраций, встреч по агробизнесу, панельных дискуссий, стартапов, тренингов и информационных сессий.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİmişlidə Aqrar İnnovasiya Festivalı keçirilib

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