    В Ханабаде и Тязябиня начинается прием заявок на аренду сельхозугодий

    С завтрашнего дня начинается прием заявок на аренду сельхозугодий для посевов в селах Ханабад и Тязябиня Ходжалинского района.

    Как сообщили Report в Министерстве сельского хозяйства, прием заявок проводится через Электронную систему сельского хозяйства (eagro.az) и продлится до 28 мая.

    Земли площадью от 5 га будут предоставлены на льготных условиях согласно правилам, утвержденным постановлением Кабинета министров. Поля предназначены для выращивания различных фруктов, ягод, овощей, зерновых и кормовых культур.

    Заключение договоров аренды и ознакомление с территориями будут проходить с 1 июня по 31 июля. Срок аренды составит 2 года для однолетних культур и клевера, 5 лет для многолетних культур с возможностью продления.

    аренда сельхозугодий Тязябиня Село Ханабад Ходжалинский район
    Xanabad və Təzəbinədə torpaqların əkin məqsədli istifadəsi üçün müraciətlərin qəbulu başlayır

