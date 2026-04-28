В Ханабаде и Тязябиня начинается прием заявок на аренду сельхозугодий
АПК
- 28 апреля, 2026
- 16:26
С завтрашнего дня начинается прием заявок на аренду сельхозугодий для посевов в селах Ханабад и Тязябиня Ходжалинского района.
Как сообщили Report в Министерстве сельского хозяйства, прием заявок проводится через Электронную систему сельского хозяйства (eagro.az) и продлится до 28 мая.
Земли площадью от 5 га будут предоставлены на льготных условиях согласно правилам, утвержденным постановлением Кабинета министров. Поля предназначены для выращивания различных фруктов, ягод, овощей, зерновых и кормовых культур.
Заключение договоров аренды и ознакомление с территориями будут проходить с 1 июня по 31 июля. Срок аренды составит 2 года для однолетних культур и клевера, 5 лет для многолетних культур с возможностью продления.
