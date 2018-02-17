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    В Гяндже проведена ярмарка в преддверии праздника Новруз

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ В преддверии праздника Новруз в Гяндже проведена ярмарка.

    Как сообщает Report, основная цель ярмарки, проведенная при организации Исполнительной власти города Гянджа, была направлена на создание возможности для каждого гражданина сделать покупки в соответствии с его бюджетом.

    На ярмарке более 30 предприятий и компаний предлагают покупателям говядину, баранину, курятину, мучные изделия, колбасные изделия и сосиски, яйца, лук, картошку, различные виды масел, овощи, фрукты и т.д. ниже рыночной цены.

    Отметим, что ярмарка будет проводиться регулярно каждую субботу и воскресенье до праздника Новруз. 

    Таблица цен на товары на ярмарке:

    Мука (50 кг) 21 AZN
    Мука (25 кг) 10.80 AZN
    Мука (10 кг) 4.70 AZN
    Мука (5 кг) 2.40AZN
    Говядина (1 кг) 8 AZN
    Баранина (1 кг) 9 AZN
    Яйца (1 ədəd) 0.11AZN
    Картофель (1 кг) 0.40 AZN
    Лук (1 кг) 0.30 AZN
    Макароны (1 кг) 0.70 AZN
    Вермишель (1 кг) 0.80 AZN
    Чай Final 1.88 AZN
    Лимонад (1 шт) 0.20 AZN
    Яблоки (1 кг), Мандарины (1 кг) 1 AZN, 1.50 AZN
    Колбаса (1 кг), Сосики (1 кг) 5 AZN, 4.70 AZN
    Майонез Bizim Süfrə (500 гр) 1.87 AZN
    Масло Supersun (1 200 г) 5.30 AZN
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