В Гяндже проведена ярмарка в преддверии праздника Новруз

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ В преддверии праздника Новруз в Гяндже проведена ярмарка.

Как сообщает Report, основная цель ярмарки, проведенная при организации Исполнительной власти города Гянджа, была направлена на создание возможности для каждого гражданина сделать покупки в соответствии с его бюджетом.

На ярмарке более 30 предприятий и компаний предлагают покупателям говядину, баранину, курятину, мучные изделия, колбасные изделия и сосиски, яйца, лук, картошку, различные виды масел, овощи, фрукты и т.д. ниже рыночной цены.

Отметим, что ярмарка будет проводиться регулярно каждую субботу и воскресенье до праздника Новруз.

Таблица цен на товары на ярмарке: