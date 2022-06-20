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В госбюджете Азербайджана увеличены расходы на сельское хозяйство

В госбюджете Азербайджана увеличены расходы на сельское хозяйство Согласно обновленным прогнозам государственного бюджета Азербайджана на 2022 год, расходы на сельское хозяйство установлены в размере 997,323 млн манатов.
АПК
20 июня 2022 г. 14:11
В госбюджете Азербайджана увеличены расходы на сельское хозяйство

Согласно обновленным прогнозам государственного бюджета Азербайджана на 2022 год, расходы на сельское хозяйство установлены в размере 997,323 млн манатов.

Как сообщает Report, это на 18 тыс. манатов или 0,002% больше утвержденного бюджетного прогноза.

Из этих расходов 477,484 млн манатов будут направлены на проведение сельскохозяйственных мероприятий, 47,535 млн манатов - на ветеринарную деятельность, 459,94 млн манатов - на мелиорацию, 12,364 млн манатов - на другие сельскохозяйственные предприятия.

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Версия на английском языке Azerbaijan increases agricultural expenditures in state budget 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın dövlət büdcəsində kənd təsərrüfatı xərcləri cüzi artırılıb

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