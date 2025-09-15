В Гарадаге пойманы "рыбаки-безбилетники"

Центр рыболовства и аквакультуры Министерства сельского хозяйства провел рейд против незаконного рыболовства с участием сотрудников Управления полиции водного транспорта Министерства внутренних дел.

Как сообщает Report, в ходе рейда, проведенного рядом с Заводом глубоководных оснований имени Гейдара Алиева в Гарадагском районе Баку, за лов рыбы без рыболовного билета были задержаны граждане Эльшан Алиага оглу Гамзаев и Мехман Халил оглу Бабаев. В отношении них применены меры в соответствии с законодательством.

У них были изъяты 1873 креветки, незаконно выловленные с помощью сети, которая была изъята в качестве вещественного доказательства.