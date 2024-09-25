В ФАО назвали важными выдвинутые Азербайджаном инициативы в рамках COP29

Бакинская глобальная климатическая конференция COP29 объединит различные стороны в борьбе с последствиями изменения климата.

Бакинская глобальная климатическая конференция COP29 объединит различные стороны в борьбе с последствиями изменения климата.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам в Баку представитель итальянского офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Марсиаль Берну.

Берну назвал важными выдвинутые Азербайджаном инициативы в рамках председательства на COP29: "В целом, мировым сообществом было выдвинуто множество климатических инициатив. Важно объединить все эти инициативы на платформе COP29, связать их друг с другом. Это поможет определить пробелы", - сказал он.

Представитель ФАО также отметил, что от последствий климатических изменений страдают фермеры по всему миру, и эта проблема также должна быть в центре внимания.