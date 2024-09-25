О нас

В ФАО назвали важными выдвинутые Азербайджаном инициативы в рамках COP29

В ФАО назвали важными выдвинутые Азербайджаном инициативы в рамках COP29 Бакинская глобальная климатическая конференция COP29 объединит различные стороны в борьбе с последствиями изменения климата.
АПК
25 сентября 2024 г. 14:33
В ФАО назвали важными выдвинутые Азербайджаном инициативы в рамках COP29

Бакинская глобальная климатическая конференция COP29 объединит различные стороны в борьбе с последствиями изменения климата.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам в Баку представитель итальянского офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Марсиаль Берну.

Берну назвал важными выдвинутые Азербайджаном инициативы в рамках председательства на COP29: "В целом, мировым сообществом было выдвинуто множество климатических инициатив. Важно объединить все эти инициативы на платформе COP29, связать их друг с другом. Это поможет определить пробелы", - сказал он.

Представитель ФАО также отметил, что от последствий климатических изменений страдают фермеры по всему миру, и эта проблема также должна быть в центре внимания.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке FAO Italian office official: COP29 will bring together different parties
Версия на азербайджанском языке FAO-nun İtaliya ofisinin rəsmisi: "COP29 müxtəlif tərəfləri birləşdirəcək"

Самое важное

На первом заседании Милли Меджлиса седьмого созыва принял участие и выступил с речью президент Ильхам Алиев
ФотоНа первом заседании Милли Меджлиса седьмого созыва принял участие и выступил с речью президент Ильхам Алиев
24 сентября 2024 г. 00:20
Мехрибан Алиева и члены ее семьи посетили 120-летнюю мечеть в Ахмедлы после капитального ремонта
ФотоМехрибан Алиева и члены ее семьи посетили 120-летнюю мечеть в Ахмедлы после капитального ремонта
23 сентября 2024 г. 19:34
Азербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
ФотоАзербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
23 сентября 2024 г. 14:16
Администрация Байдена ведет отношения США и Азербайджана к пропасти - АНАЛИЗ
Администрация Байдена ведет отношения США и Азербайджана к пропасти - АНАЛИЗ
21 сентября 2024 г. 20:39
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ по случаю Дня государственного суверенитета Азербайджана
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ по случаю Дня государственного суверенитета Азербайджана
20 сентября 2024 г. 09:02
Председатели Совета нацбезопасности стран ОТГ обсудили текущие угрозы и вызовы
Председатели Совета нацбезопасности стран ОТГ обсудили текущие угрозы и вызовы
19 сентября 2024 г. 15:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi