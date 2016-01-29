​В этом году в Азербайджане откроют завод по производству удобрений

Баку. 29 января.REPORT.AZ/ "Глава Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по стимулированию экспорта ненефтяной продукции. Документом предусмотрено создание механизма оказания сельскохозяйственной и переработанной сельскохозяйственной продукции поддержки обратного платежа в связи с экспортом, организация экспортных миссий в зарубежные страны, изучение внешних рынков и маркетинговая деятельность, поощрение на внешних рынках бренда Made in Azerbaijan, получение местными компаниями в зарубежных странах сертификатов и патентов, связанных с экспортом, связанные с экспортом программы и проекты по исследованию и развитию и механизм выплаты. Также в этих целях предусмотрено выделение субсидий".

Как сообщает Report, об этом сказал заведующий отделом по вопросам аграрной политики Администрации президента Азер Амирасланов в своем выступлении на проходящей в Баку конференции на тему "Опыт Турции и Азербайджана в сфере развития перспективных отраслей сельского хозяйства".

Коснувшись истории аграрных реформ в стране, завотделом отметил, что в новых экономических условиях необходимо ориентироваться на долгосрочную стратегию развития аграрного сектора.

По словам А.Амирасланова, это один из приоритетных секторов в ненефтяной сфере: "На фоне падения нефтяных доходов сельское хозяйство играет важную роль в валютных поступлениях в страну".

Завотделом подробно проинформировал участников о льготах для фермеров, отметив, что страна нуждается в заводе по производству удобрений. По его словам, фундамент завода заложен еще в 2011 году и к концу года планируется его сдача в эксплуатацию.