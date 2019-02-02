В этом году Азербайджан экспортировал хурму на 114 млн долларов

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Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ "В этом году Азербайджан повысил объемы продажи хурмы".
Об этом Report сообщил председатель Ассоциации производителей и экспортеров хурмы Гадир Юсифов.
По его словам, в прошлом году Азербайджан реализовал хурму на 97 млн долларов: "В этом году продано хурмы на 114 млн долларов".
Г.Юсифов отметил, что хурма в основном экспортируется в Россию, Украину, Беларусь, Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты: "Сейчас в стране имеется 4 тыс. тонн продукции, которая будет экспортирована в последующие 15 дней".
Aynur BayramovaАвтор новости