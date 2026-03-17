В Джалилабаде состоялся Аграрный бизнес-фестиваль

В Джалилабадском районе состоялся Аграрный бизнес-фестиваль.

Как сообщает муганское бюро Report, фестиваль проводился при совместной организации Аграрного инновационного центра, Государственного агентства по профессиональному образованию, Государственного агентства занятости и Исполнительной власти Джалилабадского района.

Целью фестиваля является объединение фермеров, предпринимателей, стартапов и государственных структур, действующих в аграрной сфере, содействие внедрению инновационных подходов в сельском хозяйстве, а также представление возможностей аграрного бизнеса широкой общественности.

После церемонии открытия участники осмотрели выставочную площадку.

Участники мероприятия также встретились с участниками программы Bootcamp, организованной в рамках проекта "Применение искусственного интеллекта в точном сельском хозяйстве" в Джалилабадском государственном центре профессионального образования.

В стартап-зоне, созданной в рамках выставки, аграрные стартаперы представили свои инновационные проекты и решения.