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В Джалилабаде продолжается сбор хурмы, фермеры довольны урожайностью и ценой

В Джалилабаде продолжается сбор хурмы, фермеры довольны урожайностью и ценой 18:23 В Джалилабадском районе идет сбор урожая в садах хурмы.
АПК
12 декабря 2024 г. 18:42
В Джалилабаде продолжается сбор хурмы, фермеры довольны урожайностью и ценой

В Джалилабадском районе продолжается сбор урожая хурмы.

Об этом местному бюро Report сообщили фермеры.

Фермеры выразили удовлетворение ценами на хурму в этом году. Фермерами хурма продается по цене 50–60 гяпик за килограмм, тогда как в прошлом году она была на уровне 30–40 гяпик.

Также отмечается высокая урожайность в этом году: с каждого гектара собирают в среднем 16–17 тонн против 12-13 тонн годом ранее.

Согласно данным районного Государственного центра аграрного развития, основная часть собранной хурмы отправляется на рынки Баку.

В Джалилабаде насчитывается 5,5 гектара садов хурмы, которые расположены преимущественно в городе Гёйтепе, а также в селах Тезекенд, Привольное и Учтепе.

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Версия на азербайджанском языке Cəlilabadda xurma yığımı aparılır, məhsuldarlıq və qiymətdən fermerlər razıdır 

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