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В Билясуваре посевные поля остались без воды

В Билясуваре посевные поля остались без воды В Билясуварском районе на посевных полях образовался дефицит воды.
АПК
25 августа 2022 г. 14:53
В Билясуваре посевные поля остались без воды

В Билясуварском районе на посевных полях образовался дефицит воды.

Об этом местному бюро Report сообщили фермеры.

По их словам, на полях был проведен повторный сев. Но сезонная нехватка воды создала проблемы:

"Недостаток воды в основной вегетационный период растений может серьезно повлиять на урожайность. Это также может привести к дефициту сельскохозяйственной продукции".

Фермеры нашли другой выход из проблемы. По их словам, выход - бурение артезианских скважин.

В Управлении оросительных систем Билясуварского района в ответ на запрос местного бюро Report заявили, что причиной обезвоживания посевных площадей является снижение уровня воды в реке Араз: "Если уровень воды в реке Араз повысится, то эти территории будут обеспечены водой".

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