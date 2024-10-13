В Билясуваре почти на треть выросла урожайность помидоров

В Билясуварском районе почти на треть увеличилась урожайность помидоров.

В Билясуварском районе почти на треть увеличилась урожайность помидоров.

Об этом местному бюро Report сообщили в Билясуварском государственном центре аграрного развития.

Согласно информации, в этом году помидоры были посажены на площади 667,7 гектара, на сегодня с полей собрано 35 720 тонн продукции. Средняя урожайность составила 552,1 центнера с гектара.

Отметим, что в прошлом году на территории района помидоры выращивались на площади 228,63 га, было собрано 9 738 тонн продукции, а средняя урожайность составила 426 ц/га. Таким образом, последний показатель вырос почти на 30 процентов.

В настоящее время сбор урожая на полях продолжается.