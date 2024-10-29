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В Бейлагане состоялась выставка-ярмарка семян и Фестиваль аграрного бизнеса

В Бейлагане состоялась выставка-ярмарка семян и Фестиваль аграрного бизнеса В Бейлаганском районе состоялась очередная выставка-ярмарка семян и Фестиваль аграрного бизнеса.
АПК
29 октября 2024 г. 10:19
В Бейлагане состоялась выставка-ярмарка семян и Фестиваль аграрного бизнеса

В Бейлаганском районе состоялась очередная выставка-ярмарка семян и Фестиваль аграрного бизнеса.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

Мероприятие прошло при совместной организации Центра аграрных инноваций Министерства сельского хозяйства и Исполнительной власти Бейлаганского района.

В фестивале приняли участие фермеры из Имишлинского, Саатлинского, Сабирабадского и Бейлаганского районов. В выставке-ярмарке семян приняли участие местные производители семян, крупные компании, занимающиеся производством и продажей семян, а также частные компании, специализирующиеся в других сферах сельского хозяйства.

В рамках мероприятия была организована кредитная ярмарка для фермеров, а также состоялся круглый стол на тему "Перспективы дальнейшего развития аграрного сектора Миль-Муганского экономического района".

Отметим, что последняя выставка-ярмарка семян сезона пройдет в Джалилабадском районе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBeyləqanda toxum sərgi-satış yarmarkası keçirilib

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