Сегодня в Баку стартовала зимняя ярмарка "Из села в город" по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Как сообщает Report, ярмарки организованы ОАО "Аграрные заготовки и снабжение" и продлятся до 30 декабря.

Ярмарки проходят в Наримановском, Бинагадинском, Ясамальском, Сураханском и Абшеронском районах по следующим адресам:

Пересечение улицы Сейфаддина Даглы с проспектом Гусейна Джавида в Ясамальском районе (рядом с Space TV)

Бинагадинский район, ул. Сулеймана Сани Ахундова 5Б (рядом с кинотеатром "Ингилаб")

Наримановский район, рядом с метро "Гянджлик"

Г. Хырдалан, проспект Гейдара Алиева, 41А

Сураханский район, поселок Гарачухур, пересечение улиц Ахмеда Мехбалыева и Этибара Бекирли (рядом с парком Нефтяников).