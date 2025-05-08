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В Баку пройдет ярмарка выходного дня "Из села в город"

В Баку пройдет ярмарка выходного дня "Из села в город" В Баку пройдет ярмарка выходного дня "Из села в город"
АПК
8 мая 2025 г. 11:37
В Баку пройдет ярмарка выходного дня Из села в город

9-11 мая ОАО "Аграрные закупки и снабжение" при Министерстве сельского хозяйства организует в Баку ярмарку выходного дня "Из села в город".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство.

Согласно информации, ожидается участие более 40 фермеров из более чем 20 районов. Ярмарка пройдет по адресу Наримановский район, улица Фатали хана Хойского, 5 (рядом со станцией метро "Гянджлик"). Фермеры из различных регионов, прошедшие предварительную регистрацию, представят более 100 видов сельскохозяйственной и пищевой продукции.

За качеством выставляемых на продажу продуктов будет следить Агентство продовольственной безопасности Азербайджана, рядом с ярмаркой будет работать мобильная лаборатория.

Ярмарки выходного дня продлятся до начала марта, и фермеры, которые будут участвовать в ярмарке, будут бесплатно обеспечены прилавками, весами и другим необходимым оборудованием.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda "Kənddən Şəhərə” həftəsonu yarmarkası təşkil olunacaq

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