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В Баку пройдет праздничная ярмарка "Из села в город"

В Баку пройдет праздничная ярмарка "Из села в город" 21-30 декабря Министерство сельского хозяйства организует в Баку праздничную ярмарку "Из села в город".
АПК
2 декабря 2024 г. 13:35
В Баку пройдет праздничная ярмарка Из села в город

21-30 декабря Министерство сельского хозяйства организует в Баку праздничную ярмарку "Из села в город".

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Фермеры из различных регионов Азербайджана смогут продавать на ярмарке собственную продукцию.

Ярмарка будет проходить в течение 10 дней по адресу: Наримановский район, улица Фатали хана Хойского, 5 (рядом со станцией метро "Гянджлик", напротив парка Ататюрка).

Желающие принять участие в ярмарке "Из села в город" могут обратиться в колл-центр 050 400 88 99 или подать заявку через аккаунты ярмарки в социальных сетях.

Основной целью организации ярмарки является создание альтернативного канала продаж для местных фермеров и, в то же время, обеспечение жителей города натуральной сельскохозяйственной продукцией местного производства.

Качество выставленной на продажу продукции будет контролировать Агентство продовольственной безопасности Азербайджана. Граждане могут воспользоваться услугами Мобильной пищевой лаборатории, чтобы узнать показатели качества любого продаваемого продукта.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda “Kənddən şəhərə” Yeni il yarmarkası keçiriləcək

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