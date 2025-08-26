О нас

В Баку пройдет 25-я республиканская выставка-продажа продуктов пчеловодства

В Баку пройдет 25-я республиканская выставка-продажа продуктов пчеловодства С 18 октября по 9 ноября в Наримановском районе Баку пройдет 25-я традиционная республиканская выставка-продажа продуктов пчеловодства.
АПК
26 августа 2025 г. 18:14
В Баку пройдет 25-я республиканская выставка-продажа продуктов пчеловодства

С 18 октября по 9 ноября в Наримановском районе Баку пройдет 25-я традиционная республиканская выставка-продажа продуктов пчеловодства.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

Выставка состоится при совместной организации ОАО "Аграрные заготовки и снабжение" и Общественного объединения "Ассоциация пчеловодов Азербайджана" у выхода из станции метро "Гянджлик", напротив парка "Ататюрка".

Пчеловоды, желающие принять участие в ярмарке, смогут подать заявку онлайн через портал bal.kendden.az с 11:00 5 сентября до 23:59 7 сентября.

Прием образцов меда предусмотрен с 25 сентября по 6 октября. На ярмарке будут допущены к продаже только продукты, соответствующие стандартам качества.

Один пчеловод может выставить на продажу максимум 400 кг меда и 30 медовых сот.

Участие в выставке платное.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bakıda Arıçılıq Məhsullarının 25-ci Respublika Sərgi-Satış Yarmarkası keçiriləcək

Другие новости из категории

Азербайджан увеличил экспорт хлопка в июле почти на 7%
Азербайджан увеличил экспорт хлопка в июле почти на 7%
23 августа 2025 г. 17:55
Азербайджан увеличил доходы от экспорта фруктов и овощей за 7 месяцев
Азербайджан увеличил доходы от экспорта фруктов и овощей за 7 месяцев
23 августа 2025 г. 15:39
В Нахчыване создается Электронная информационная система сельского хозяйства
В Нахчыване создается Электронная информационная система сельского хозяйства
22 августа 2025 г. 10:40
В этом году фермеры Нахчывана получили более 246 тыс. манатов субсидий на животноводство
В этом году фермеры Нахчывана получили более 246 тыс. манатов субсидий на животноводство
21 августа 2025 г. 10:17
Азербайджан увеличил импорт пшеницы на 40,3%
Азербайджан увеличил импорт пшеницы на 40,3%
18 августа 2025 г. 17:14
Black Terra — шаг к возрождению почв и новому аграрному будущему
ВидеоBlack Terra — шаг к возрождению почв и новому аграрному будущему
15 августа 2025 г. 19:29
Серик Жумангарин: Казахстан нарастил экспорт зерна в Азербайджан в 121 раз
Серик Жумангарин: Казахстан нарастил экспорт зерна в Азербайджан в 121 раз
13 августа 2025 г. 16:04
В Хачмазе прошел Фестиваль аграрного бизнеса и персика
ФотоВ Хачмазе прошел Фестиваль аграрного бизнеса и персика
7 августа 2025 г. 17:32
В Хачмазе пройдет Фестиваль персиков
В Хачмазе пройдет Фестиваль персиков
6 августа 2025 г. 15:44
Азербайджан возобновил импорт лука из Турции
Азербайджан возобновил импорт лука из Турции
6 августа 2025 г. 11:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi