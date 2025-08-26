В Баку пройдет 25-я республиканская выставка-продажа продуктов пчеловодства

С 18 октября по 9 ноября в Наримановском районе Баку пройдет 25-я традиционная республиканская выставка-продажа продуктов пчеловодства.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

Выставка состоится при совместной организации ОАО "Аграрные заготовки и снабжение" и Общественного объединения "Ассоциация пчеловодов Азербайджана" у выхода из станции метро "Гянджлик", напротив парка "Ататюрка".

Пчеловоды, желающие принять участие в ярмарке, смогут подать заявку онлайн через портал bal.kendden.az с 11:00 5 сентября до 23:59 7 сентября.

Прием образцов меда предусмотрен с 25 сентября по 6 октября. На ярмарке будут допущены к продаже только продукты, соответствующие стандартам качества.

Один пчеловод может выставить на продажу максимум 400 кг меда и 30 медовых сот.

Участие в выставке платное.