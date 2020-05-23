В Баку проходят ярмарки "Из села в город" по случаю Рамазана

Подведомственное Министерству сельского хозяйства ОАО "Аграрные закупки и снабжение" в трех различных частях столицы организует ярмарки "Из села в город" по случаю праздника Рамазан. Ярмарки пройдут 23-24 мая в Наримановском, Ясамальском, Бинагадинском районах.

Об этом Report сообщили в структуре.

Основной целью проведения ярмарки является создание продовольственного изобилия на рынках к празднику Рамазан, создание альтернативного канала продаж для мелкого и среднего фермерского хозяйства.

Ярмарки "Из села в город" будут организованы по нижеуказанным адресам:

Ясамальский район, пересечение проспекта Гусейна Джавида и ул. Сейфаддина Даглы.

Бинагадинский район, Сулейман Сани Ахундов, 5Б.

Наримановский район, около станции метро "Гянджлик".