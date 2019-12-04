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В Баку проходит 6-ое заседание министров сельского хозяйства стран ОЭС

​В Баку проходит заседание министров сельского хозяйства стран ОЭС

Сегодня в Баку проходит 6-ое заседание министров сельского хозяйства стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС), сообщает Report.

На заседании принимают участие заместитель генсека ОЭС Сайед Яхья Ахлаки, министры сельского хозяйства стран ОЭС - Бекир Пакдемирли (Турция), Эркинбек Чодуев (Кыргызстан), Джамшид Ходжаев (Узбекистан), Саттори Иззатулло (Таджикистан), Нурбек Даирмеков (Казахстан), глава турецко-азербайджанской группы дружбы Шамиль Айрым и другие высокопоставленные лица, а также эксперты аграрной отрасли.

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