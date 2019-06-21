В Баку проходит Фестиваль органической продукции

Сегодня в Приморском национальном парке стартовал Фестиваль органических продуктов питания (Organic Food Festival 2019).
Как сообщает Report, мероприятие продлится до 23 июня.
На фестивале представлено около 150 товаров и услуг от более чем 50 компаний. Целью является продвижение органических продуктов как среди производителей, так и потребителей.
Мероприятие организовано Агентством по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики, Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана, Государственной аграрной торговой компанией при Министерстве сельского хозяйства.
Открыл фестиваль вице-президент Конфедерации предпринимателей Азербайджана Вугар Зейналов. Он подчеркнул, что государство придает значение развитию данной сферы.
Глава представительства продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Азербайджане Мелек Чакмак выразила уверенность, что органическое сельское хозяйство в Азербайджане будет развиваться.
Aynur BayramovaАвтор новости