В Баку проходит Фестиваль органической продукции

Сегодня в Приморском национальном парке стартовал Фестиваль органических продуктов питания (Organic Food Festival 2019).

Как сообщает Report, мероприятие продлится до 23 июня.

На фестивале представлено около 150 товаров и услуг от более чем 50 компаний. Целью является продвижение органических продуктов как среди производителей, так и потребителей.

Мероприятие организовано Агентством по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики, Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана, Государственной аграрной торговой компанией при Министерстве сельского хозяйства.

Открыл фестиваль вице-президент Конфедерации предпринимателей Азербайджана Вугар Зейналов. Он подчеркнул, что государство придает значение развитию данной сферы.

Глава представительства продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Азербайджане Мелек Чакмак выразила уверенность, что органическое сельское хозяйство в Азербайджане будет развиваться.