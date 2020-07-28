В Баку организуют онлайн-ярмарку по случаю Гурбан-байрамы

Граждане с 00:00 31 июля могут взять онлайн-очередь в пункты продаж

ОАО "Аграрные закупки и снабжение" при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана в рамках проекта "Из села в город" организует онлайн-ярмарку по продаже жертвенных овец по случаю Гурбан-байрамы.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в акционерном обществе.

Оперативный штаб при Кабинете министров в соответствии с правилами карантинного режима и в целях продвижения онлайн-услуг сдал в пользование граждан новый портал продаж.

Заказать жертвенных животных можно через сайт www.qurbanliq.kendden.az. Овцы были завезены предпринимателями из Северо-Кавказского региона.

Граждане с 00:00 31 июля могут взять онлайн-очередь в пункты продаж. Во время заказа граждане могут выбрать пункт забоя, дату и время. Животные будут предложены гражданам в трех категориях в соответствии с их весом. Стоимость будет рассчитана по 11.50 АЗН за кг. Граждане должны будут оплатить аванс в 20 АЗН при заказе, а остальную сумму - в пункте продажи.

Адреса пунктов продаж в Баку и Сумгайыте:

1. Низаминский район, улица Ризвана Теймурова, 21

2. Наримановский район, ул. Ага Нейматуллы. Рядом со школой № 45

3. Насиминский район, улица 20 Января, 243

4. Бинагадинский район, 9 микрорайон, ул. Мирджалала, 41

5. Бинагадинский район, Казымовски 138B

6. Хатаинский район, ул. Мухаммеда Хади, рядом с KTV

7. Хатаинский район, пр. Гянджа 148А, рядом с универмагом "Хазар"

8. Хатаинский район, улица Лютфизаде (рядом с Гранд маркетом)

9. Сураханский район, ул. Сакита Годжаева, 90

10. Город Сумгайыт, проспект Азербайджана, 20-й квартал (рядом с вещевым рынком)