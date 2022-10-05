В Баку обсуждается проблема нехватки зерна

"Мы должны найти способы преодолеть проблему нехватки зерна".
Как сообщает Report, об этом на XII Международной зерновой торговой конференции Global Grain Outlook 2022 в Баку заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.
Он отметил, что мероприятие проходит в довольно сложное время: "Но, несмотря на все трудности, мы не отказались от проведения конференции. События последних дней повысили актуальность обсуждаемых здесь вопросов. Мы должны стараться найти способы преодолеть существующие трудности в рамках этой платформы".
На конференции, организованной Российским зерновым союзом, зарегистрировано около 120 участников из 9 стран. В рамках конференции планируется широкий обмен мнениями по глобальным изменениям в структуре производства, распределения и потребления зерна, влиянию экономических, климатических и геополитических факторов на развитие этого сегмента, среднесрочным и долгосрочным прогнозам производства и потребления зерна в Каспийском регионе, тенденциям изменений, урожайности, экспортным перспективам и коридорам поставок.
На конференции ожидаются выступления вице-президента Российского зернового союза Александра Корбуты, зампреда правительства Ставропольского края России Владимира Ситникова, главы торгового комитета Зернового союза Казахстана Александра Малова, председателя Зернового союза Ирана Кавеха Заргары, советника по стратегии и развитию бизнеса правления ООО Azersun Holdinq Наили Мехрабовой, гендиректора ООО Karat Holdinq Талеха Гасымова и других спикеров.