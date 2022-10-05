В Баку обсуждается проблема нехватки зерна

Мы должны найти способы преодолеть проблему нехватки зерна.

"Мы должны найти способы преодолеть проблему нехватки зерна".

Как сообщает Report, об этом на XII Международной зерновой торговой конференции Global Grain Outlook 2022 в Баку заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

Он отметил, что мероприятие проходит в довольно сложное время: "Но, несмотря на все трудности, мы не отказались от проведения конференции. События последних дней повысили актуальность обсуждаемых здесь вопросов. Мы должны стараться найти способы преодолеть существующие трудности в рамках этой платформы".

На конференции, организованной Российским зерновым союзом, зарегистрировано около 120 участников из 9 стран. В рамках конференции планируется широкий обмен мнениями по глобальным изменениям в структуре производства, распределения и потребления зерна, влиянию экономических, климатических и геополитических факторов на развитие этого сегмента, среднесрочным и долгосрочным прогнозам производства и потребления зерна в Каспийском регионе, тенденциям изменений, урожайности, экспортным перспективам и коридорам поставок.

На конференции ожидаются выступления вице-президента Российского зернового союза Александра Корбуты, зампреда правительства Ставропольского края России Владимира Ситникова, главы торгового комитета Зернового союза Казахстана Александра Малова, председателя Зернового союза Ирана Кавеха Заргары, советника по стратегии и развитию бизнеса правления ООО Azersun Holdinq Наили Мехрабовой, гендиректора ООО Karat Holdinq Талеха Гасымова и других спикеров.