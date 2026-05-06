В "Азеркосмос" назвали внедрение ИИ главной задачей цифровой трансформации агросектора

В Азербайджане одной из ключевых задач цифровой трансформации аграрного сектора станет системная интеграция инструментов искусственного интеллекта в процессы управления сельским хозяйством.

Как сообщает Report, об этом заявил и.о. председателя правления Космического агентства Азербайджана ("Азеркосмос") Дунай Бадирханов на V Форуме развития агробизнеса в Баку.

По его словам, агентство уже девять лет поддерживает процесс принятия решений в аграрной сфере на основе спутниковых данных, что кардинально изменило подход к управлению сельским хозяйством.

"Посредством спутников мы можем очень быстро определить, какие территории засеяны, а какие остаются пустыми. Это помогает лучше понимать, как используется земля, более прозрачно распределять субсидии и своевременно выявлять неиспользуемые участки", - отметил Бадирханов.

Он подчеркнул, что фактически это стало началом нового этапа в аграрном управлении страны. По словам главы "Азеркосмос", с 2019 года в Азербайджане ежегодно обновляется точная карта растительного покрова, охватывающая все посевные площади страны.

"Согласно данным за 2025 год, показатели точности по стратегическим культурам на основе спутниковых данных составляют от 92% до 99%. Это очень высокий результат", - заявил он.

Бадирханов отметил, что спутниковые технологии позволяют видеть текущую ситуацию на земле, тогда как искусственный интеллект помогает прогнозировать будущие процессы.

По его словам, Азербайджан уже создал важную базу для цифровой трансформации аграрного сектора. В числе следующих приоритетов он назвал масштабное внедрение цифровых решений на национальном уровне, системную интеграцию ИИ-инструментов, развитие цифровых навыков фермеров и расширение международного сотрудничества.