​В Азербайджане проведут идентификацию животных

Со следующего года Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) совместно с Министерством сельского хозяйства запустит идентификацию животных в стране.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель AQTA Гошгар Тахмазли.
По его словам, новшество будет внедрено в качестве пилотного проекта на Абшероне и затем по всей территории страны.
"Продовольственная безопасность невозможна без обеспечения здоровья животных", - сказал Тахмазли.
В Азербайджане запланирована государственная программа по объявлению Абшерона свободной от заболеваний зоной.
Aynur BayramovaАвтор новости