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В Азербайджане проведут идентификацию животных

​В Азербайджане проведут идентификацию животных

Со следующего года Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) совместно с Министерством сельского хозяйства запустит идентификацию животных в стране.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель AQTA Гошгар Тахмазли.

По его словам, новшество будет внедрено в качестве пилотного проекта на Абшероне и затем по всей территории страны.

"Продовольственная безопасность невозможна без обеспечения здоровья животных", - сказал Тахмазли.

В Азербайджане запланирована государственная программа по объявлению Абшерона свободной от заболеваний зоной.

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